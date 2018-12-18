Cbs, Tacizle Suçlanan Eski Ceo'suna 120 Milyon Dolarlık Kıdem Tazminatını Ödemeyecek

Amerikan CBS Televizyonu, 6 kadının taciz iddiaları sonrası Eylül'de istifa eden eski CEO'su Les Moonves'e sözleşmesinde öngörülen 120 milyon dolarlık kıdem tazminatını ödememe kararı aldı.

CBS'ten yapılan açıklamada, 68 yaşındaki Moonves'in şirketi yanılttığı ve kurum bünyesinde başlatılan soruşturmada işbirliği yapmadığı belirtildi.

Tazminat koşullarının ortadan kalktığı belirtilen açıklamada, "Sözleşme kurallarını ihlal ettiği için Moonves, CBS'ten hiç kıdem tazminatı alamayacak" denildi.

Şirket, istifasından sonra, soruşturma sonucuna bağlı olarak 23 yıl CBS'te çalışan Moonves'in olası tazminatı için 120 milyon dolar ayırdığını duyurmuştu.

'Kadınları oral sekse zorladı'

Moonves hakkındaki taciz iddiaları Amerikan New Yorker dergisinin haberiyle gündeme gelmişti.

İddialar, 1980'li yıllardan 2000'lerin başına kadar olan dönemi kapsıyor.

Aralarında Goodfellas (Sıkı Dostlar) ve Cape Fear (Korku Burnu) filmleriyle tanınan oyuncu ve yazar Illeana Douglas'ın da bulunduğu kadınlardan bazıları Moonves'un kendilerini oral seks yapmaya zorladığını, bazıları ise şirket CEO'sunun rızaları olmadan önlerinde soyunduğunu iddia etti.

Moonves ise kadınlardan üçüyle kendi rızalarıyla ilişkiye girdiğini söylemişti.