Çaylı'nın Mahalle Gezilerine Yoğun İlgi

Yenice Belediye Başkanı-MHP Belediye Başkan Adayı Zeki Çaylı, mahalle gezilerine devam ediyor.

Büyüyerek ve katlanarak kalabalıklaşan Çaylı ve arkadaşları, önce 350 araçlık konvoy ile Özal Mahallesi'ne giriş yaptı. Burada kısa bir konuşma yapan Çaylı,"Doğalgazı istemeyen namerttir, yalan konulanlar da namerttir. Halkı kandırıyorlar. Halkın kandırılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Önce BOTAŞ boruları getirecek, sonra KARGAZ şehir içi dağıtım yapacak. Müftüsü de, seçilmişi de atanmışı da yalan konuşuyor. 24 Haziran 'da seçilmiş bir vekil Yamaç'a çıkmış halka Yenice'deki akrabalarınızı arayın Zeki Çaylı'ya oy vermeyin diyor. Tehditle, şantajla bir yere varamazlar. Sizin gücünüzün karşısında duramazlar"dedi. Daha sonra İsmetpaşa Mahallesi üzerinden Yenice Şehir Merkezinde araç konvoyu ile tur atan Çaylı ve arkadaşları, Atatürk Mahallesi'ne geçti. Burada çok kalabalık grup ile mahallenin ana caddesinde ve ara caddelerinde mahalle turu atan Çaylı'ya, grup tezahüratlarla eşlik etti.

Programın sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden Çaylı, halkı 23 Mart 2019 Cumartesi günü saat 14.00'de yapılacak mitinge davet etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA