Çaykur Rizespor taraftarından tesislerde protesto
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Çaykur Rizespor taraftarından tesislerde protesto

Başakşehir'e karşı evinde 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da bir grup taraftar tesislerin önüne gelerek mağlubiyeti protesto etti.

24.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:40
Çaykur Rizespor taraftarından tesislerde protesto

'e karşı evinde 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da bir grup taraftar tesislerin önüne gelerek mağlubiyeti protesto etti.

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor evinde Başakşehir ile karşılaştı. Müsabaka misafir takım Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Mehmet Cengiz tesislerinin önüne gelen bir gurup Çaykur Rizespor taraftarı 'İsmail Kartal istifa' şeklinde sloganlar atarak mağlubiyeti protesto etti. Tesislerin önünde polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Kulüp yöneticileri Hasan Yavuz Bakır ve Serkan Karavin slogan atan taraftarlarla sağ duyulu olmaları yönünde koştu ancak taraftarlar tesislerin önünü terk etmeyeceklerini dile getirdi.

Polisin ve yöneticilerin taraftarları ikna çabaları sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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