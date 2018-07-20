Çaykur Rizespor Armand Traore ile Anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Senegalli sol bek oyuncusu Armand Traore ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest, formasıyla 23 karşılamada mücadele eden Senegalli savunma oyuncusu 29 yaşındaki Armand Traore, kendisini 2+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, futbolcuya başarılar dilendi. Öte yandan imza törenini kulüp yöneticilerinde Saffet Mete'nin İstanbul'da bulunan ofisinde imzalandı.

(Kubilay Ateş/İHA)