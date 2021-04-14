Çaykur kura çekiminde hile iddiası! Çok konuşulan görüntünün nedeni ortaya çıktı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün personel alımına ait görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Çeşitli fabrikalara alınacak 300 işçi için yapılan kurada hile yapıldığı iddiası ortaya atıldı. Görüntülerin sosyal medyada tartışılmasının ardından kura tutanağında "Kutudan birbirine yapışmış halde iki adet taş çıkması üzerine bu taşlar tekrar kutuya atılarak tüm taşlar tekrar karıştırılmak suretiyle çekilişe devam edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak 300 işçi için kura çekimi yapıldı. ÇAYKUR bünyesindeki 46 fabrikada çalışmak için 300 işçi alımı başvurusuna 35 bin 412 kişi başvurdu.

Rize Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde 300 asıl ve 300 yedek belirlendi. Kura çekimi sırasında noter katibi Ulaş Turanlı'nın çektiği taşları yeniden kutuya atması dikkat çekti. Noter katibinin bu hareketi sonrası kura çekiminde hile yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyada binlerce tepki alan görüntülerin ardından çekilişin tutanağı ortaya çıktı.

TUTANAKTA DETAYLI ŞEKİLDE ANLATILDI

Hileli oluğu iddia edilen kura çekiminin tutanağında noter katibinin bu hareketi neden yaptığı detaylı bir şekilde anlatıldı. Tutanakta şu ifadelere yer verildi:

"Kırk dördüncü sıradaki Gündoğdu Çay Fabrikası'nın dokuzuncu sırasındaki asıl işçi sıra numarasının belirlenmesi esnasında kutudan birbirine yapışmış halde ve üzerindeki numaralar görünmeyecek vaziyette olan iki adet taş çıkması üzerine bu taşlar tekrar kutuya atılarak kutu içerisinde bulunan tüm taşlar tekrar karıştırılmak suretiyle çekilişe devam edilmiştir"