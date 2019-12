: ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Alim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

10.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:59

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılması

Yusuf Ziya Alim'in açıklaması ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

RİZE - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Alim ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Alim, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" ve Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğraflarını beğendi. Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" ve Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" başlıklı fotoğrafını tercih eden Alim, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarına oy kullandı.

Alim, fotoğrafının her birinin ayrı bir öneme ve ayrıntıya sahip olduğunu belirtti.

Kendi duygularını yansıtan fotoğraflara oy vermeye çalıştığını ifade eden Alim, Sarıkamış'ı anlatan fotoğrafın kendisini geçmişe götürdüğünü ve duygulandığını, asker selamı verilen fotoğrafın ise hem fotoğrafın çekildiği dönemdeki hikayesi hem de sonrasında fotoğraf sanatçısı Mustafa Yalçın'ın yaralanması nedeniyle ayrı bir önem kazandığını söyledi.

AA'nın Türkiye için çok büyük bir değere sahip olduğunu vurgulayan Alim, "Yaptığı değerli çalışamarla her zaman çok büyük bir görev yerine getiriyor. ÇAYKUR olarak bizim için de ayrı bir öneme sahip. Her zaman birlikte yol yürüdüğümüz bir kuruluş. Anadolu Ajansı her ihtiyaç duyduğumuzda yanımızda olan, birlikte çalıştığımız çok değerli bir kurum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu