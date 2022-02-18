Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı

Kadınlarla bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hizmetler ve devam eden projelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Kadınlarla bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hizmetler ve devam eden projelere ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Necmettin Kültür Merkezinde düzenlenen programda İletişim uzmanı Şaban Kızıldağ'ın sunumundan sonra sahneye çıkan ve slayt eşliğinde sunum yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Yaklaşık 3 sene önce sizlerin destekleriyle bu göreve geldik. 3 senede neler yaptık ve neler yapıyoruz sizlerle paylaşacağım. İşin özü sevmektir. Çayırova'mızı seviyoruz hayaller kurarak çalışıyoruz" dedi.

Projelerinde kente kimlik kazandırmak için büyük bir çaba sarf ettiklerini; bu kapsamda hastane, meydan, bilgi evi, kültür evi, kitap kahveler gibi birçok önemli çalışmayı başlattıklarını belirten Başkan Çiftçi, "Birçoğumuz farklı şehirlerden Çayırova'ya gelip buraya yerleştik. Artık burası da bizim memleketimiz. Çayırova'yı seviyoruz. Çayırova'yı daha da güzel bir kent yapmak için emek veriyoruz. Çayırova'yı sevince daha da gönülden çalışıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı

Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı

Çayırovalı kadınlara hizmetler anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bünyamin Çiftçi, Şaban Kızıldağ, Çiftçi, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title