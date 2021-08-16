Çayırova Fatih Caddesi, yeni hali ile vatandaşın hizmetinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çayırova Fatih Caddesi, yeni hali ile vatandaşın hizmetinde

Çayırova Fatih Caddesi, yeni hali ile vatandaşın hizmetinde
Bültenler - Haberler | Güncel

Genişletilerek 4 şeritli hale getirilen Çayırova Fatih Caddesi'nde yol çizgileri çizildi.

Şehrin birçok noktasında önemli üstyapı çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezlerindeki çok kullanılan caddeleri genişleterek şehir trafiğini rahatlatıyor. Bu kapsamda Çayırova ilçesi Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin hemen yanında bulunan ve D-100 yan yoldan ilçe çarşısına ulaşımda kullanılan Fatih Caddesi'ndeki üstyapı çalışmaları tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

CADDE GENİŞLETİLDİ

Üstyapı çalışması öncesinde cadde, D-100 yan yoldan Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ne doğru tek yönde işliyordu. Yapılan üstyapı çalışması ile çiftli yönlü hale getirildi. Aynı zamanda ilçe çarşısına giden bu kısmı genişleten Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, genişletilen kısımda asfalt serimi, kaldırım ve orta refüj çalışması gerçekleştirdi.

YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ

Çayırova Fatih Caddesi'nin 4 şeritli yapılmasının, üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgileri çizildi. İlçeye giriş çıkışlarda trafiği rahatlatan üstyapı çalışması, ilçede yaşayan vatandaşların memnuniyetini kazandı. Cadde başında dönel kavşakta ve yol üzerinde yakın zamanda çevre düzenlemesi de yapılacak.

Kaynak: Bültenler

Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Yıldız Tilbe Şahan Gökbakar Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Lionel Messi Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çayırova Fatih Caddesi, yeni hali ile vatandaşın hizmetinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 11:50:50. #1.14#

title