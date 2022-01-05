Çayırova'da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Çayırova Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin başkanlığında gerçekleşti.

Belediye kültür salonunda yapılan yeni yılın ilk meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin okunmuş sayılmasının kabul edilmesiyle başlayan meclis toplantısında meclis üyeleri gündem dışı konuşma yaptı. Meclis üyelerine cevap veren Başkan Çiftçi, atılım ve yatırım yılı ilan ettikleri 2021 yılında projelerin bir bir başladığını ve 2022'de de hazırlıklarını tamamladıkları projelerin başlayacağını ve hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. Gündem dışı konuşmaların ardından 12 maddeden oluşan gündeme geçildi.

Gündemin 1. 2. 3. 4. ve 5. maddeleri karara bağlanırken, 6. 7. 8. ve 9. maddeler Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin 10. maddesi Hukuk Dilekçe ve Tetkik Komisyonuna, 11.madde ise İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. Gündemin 12. maddesi olan Denetim Komisyonuna seçilecek 5 üye gizli oylamayla belirlendi. Oylama sonucunda denetim komisyonu üyeliğine meclis üyeleri Erhan Sarıdede, Hayati Güveren, Metin Demirci, Ali Yüksel ve Yılmaz Bilmez seçildi.

Ocak ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi 10 Ocak Pazartesi günü saat 15.00 da gerçekleşecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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