Çayırlı Kaymakamı Gülderen, köy ve mezralarda incelemelerde bulundu - Haberler
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Çayırlı Kaymakamı Gülderen, köy ve mezralarda incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çayırlı Kaymakamı Gülderen, köy ve mezralarda incelemelerde bulundu

Erzincan'ın Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, ilçeye bağlı köy ve mezralarda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla biraraya geldi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Çayırlı Kaymakamı Ahmet Gülderen, ilçeye bağlı köy ve mezralarda incelemelerde bulunarak vatandaşlarla biraraya geldi.

Kaymakam Ahmet Gülderen köy gezileri kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Akın Poçulu ile birlikte Sırataş, Harmantepe, Gelinpınar, Balıklı, Paşayurdu, Göller, Büyük Yayla köyleri ile Ahmet Ağa Mezrasını ziyaret etti.

Köylerde denetleme ve incelemelerde bulunan Kaymakam Ahmet Gülderen, yürütülen çalışmalar hakkında köy muhtarlarından bilgi aldı. Köylünün istek ve ihtiyaçlarını da dinleyen Kaymakam Gülderen ayrıca köyde hane ziyaretinde de bulunarak çocuklara da oyuncak dağıtıp yüzlerini güldürdü. - ERZİNCAN

Çayırlı Kaymakamı Gülderen, köy ve mezralarda incelemelerde bulundu

Çayırlı Kaymakamı Gülderen, köy ve mezralarda incelemelerde bulundu

Çayırlı Kaymakamı Gülderen, köy ve mezralarda incelemelerde bulundu

Çayırlı Kaymakamı Gülderen, köy ve mezralarda incelemelerde bulundu

Çayırlı Kaymakamı Gülderen, köy ve mezralarda incelemelerde bulundu

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