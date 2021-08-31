Çayırhan Gölü'nde balıkçılar "Vira Bismillah" dedi
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Çayırhan Gölü'nde balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Çayırhan Gölü'nde balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Gölü'nde balık avı sezonu dualarla açıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Gölü'nde balık avı sezonu dualarla açıldı.

Çayırhan gölünde balık avı sezonu sabahın ilk saatlerinde düzenlenen programla başladı. Dualar eşliğinde açılan sezona yoğun katılım sağlandı. 80'den fazla ailenin kayıklar ile geçimini sağladığı Çayırhan'da, tutulan balıklar yurtdışına ihraç ediliyor.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, "Çayırhan Mahallemizde balıkçı kardeşlerimizle bir araya gelerek av sezonunu dualarla açtık. Balıkçılarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik. Belediyemiz tarafından 111 balıkçımıza çizme ve yağmurluk desteğinde bulunduk.

Ekmeğini denizden çıkaran balıkçı esnafımız, pruvanız neta, dümeniniz viya olsun. Sezonunuz bereketli olsun. ya Allah, Vira Bismillah!" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Çayırhan Gölü'nde balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Çayırhan Gölü'nde balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Çayırhan Gölü'nde balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Çayırhan Gölü'nde balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
Çayırhan Gölü'nde balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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