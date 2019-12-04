Çayeli'nin İlçe Jandarma Komutanı yaşam mücadelesi veriyor
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Çayeli'nin İlçe Jandarma Komutanı yaşam mücadelesi veriyor

Rize'nin Çayeli ilçe Jandarma Komutanı 29 yaşındaki Teğmen Çetin Öztürk, önceki gün geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

04.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:37
Çayeli'nin İlçe Jandarma Komutanı yaşam mücadelesi veriyor

'nin ilçe Komutanı 29 yaşındaki Teğmen , önceki gün geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.


Rize'nin Çayeli İlçesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan Jandarma Teğmen Çetin Öztürk geçtiğimiz gün evinde baş ağrısından şikayetçi olduğu sırada bir anda hareketsiz kalınca RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye getirilen Teğmen Öztürk'ün beyin kanamasından ötürü felç geçirdiği ortaya çıktı. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi süren ve uyutulan Teğmen'in son durumu hakkında hastaneden yapılan açıklamada "Hastamızın yoğun bakım süreci devam ediyor, bu süreç tamamlanmadan sağlık durumu ile ilgili net bir şey söylemek doğru değildir" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA
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