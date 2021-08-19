Çayeli Belediye Başkanı kimdir? İsmail Hakkı Çiftçi kimdir? Çayeli Belediyesi hangi parti?
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Çayeli Belediye Başkanı kimdir? İsmail Hakkı Çiftçi kimdir? Çayeli Belediyesi hangi parti?

Çayeli Belediye Başkanı kimdir? İsmail Hakkı Çiftçi kimdir? Çayeli Belediyesi hangi parti?
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Çayeli Belediye Başkanı, 5 müdürlük birden verdiği abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi. Gelişmeler sonrası Çayeli Belediye Başkanı kimdir merak edildi? Peki, İsmail Hakkı Çiftçi kimdir? Çayeli Belediyesi hangi parti? Çayeli Belediye Başkanı kimdir?

Ağabeyi Halil İbrahim Çiftçi'yi daha önce imar müdürü olarak görevlendiren Başkan Çiftçi, bu kez de kendisini vekaleten belediye başkan yardımcılığına getirdi. Peki, Çayeli Belediye Başkanı kimdir? İsmail Hakkı Çiftçi kimdir? Çayeli Belediyesi hangi parti?

ÇAYELİ BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

1969 Çayeli doğumlu olan İsmail Hakkı Çiftçi, İlköğretimini Çayeli'nde, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Üniversite eğitimine ODTÜ'de başladı. İngilizce eğitimi aldıktan sonra İ.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde Lisans eğitimi aldı. C.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yönetim ve Organizasyon Bilimi dalında "İşletmelerde Yönetim İşlevleri ve Çay İşletmeleri'nde bir araştırma" konulu Yüksek Lisans Tezi çalışmasını tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü okudu.

1996 yılında ticarete atıldı ve Gıda ve Gayrimenkul sektöründe kendi işiyle meşgul oldu. Siyasî hayatına 2002 yılında başladı. Sırasıyla Kurucu İlçe Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra 2005 yılında ticarete yeniden döndü. Katı Atık Yönetimi konusunda çevre mühendisleri ile beraber çeşitli çalışmalar gerçekleştirdikten sonra Sivil toplum örgütlerinde, çeşitli vakıf ve derneklerde yöneticilik yaptı.

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisinden Çayeli Belediye Başkanı seçilen İsmail Hakkı ÇİFTÇİ evli ve üç çocuk babasıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Çayeli Belediye Başkanı kimdir? İsmail Hakkı Çiftçi kimdir? Çayeli Belediyesi hangi parti? - Haberler
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