Çaydanlıktaki kaynar su ile eşi ve kızını yaralayıp kaçan eş, saklandığı yerde yakalandı

Diyarbakır'da kahvaltıda tartıştığı kızının ve eşinin üzerine kaynar su dolu çaydanlığı fırlatan Ç.K., ikisinin de yaralanmasına neden oldu. Anne ile kızının çığlıklarına komşuları yetişirken, polis ekipleri kaçan eşi yakalayarak gözaltına aldı.