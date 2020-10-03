Çaydanlıktaki kaynar su ile eşi ve kızını yaralayıp kaçan eş, saklandığı yerde yakalandı
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Çaydanlıktaki kaynar su ile eşi ve kızını yaralayıp kaçan eş, saklandığı yerde yakalandı

03.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:00
Çaydanlıktaki kaynar su ile eşi ve kızını yaralayıp kaçan eş, saklandığı yerde yakalandı

Diyarbakır'da kahvaltıda tartıştığı kızının ve eşinin üzerine kaynar su dolu çaydanlığı fırlatan Ç.K., ikisinin de yaralanmasına neden oldu. Anne ile kızının çığlıklarına komşuları yetişirken, polis ekipleri kaçan eşi yakalayarak gözaltına aldı.

Diyarbakır'ın Bağcılar Mahallesi'nde yaşanan olayda Ç.K. ile eşi F.K. arasında kahvaltıda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.K., masadaki kaynar su dolu çaydanlığı eşine fırlattı. Eşi F.K. ile kızı A.N.K. üzerlerine dökülen sıcak suyla yaralandı. Anne ve kızın çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine eve polis ekipleri sevk edildi. Vücutlarında yanıklar oluşan F.K. ile kızı A.N.K., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN KOCA SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, olayın ardından kaçan Ç.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyip, komşuların ifadesine başvuran ekipler, Ç.K.'yi bir alışveriş merkezinin arkasında saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Ç.K., Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

Haber Yorumları (1)
REALİST: Bişeycik olmaz yargı serbest bırakır adam kaldığı yerden devam eder.
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