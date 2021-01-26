Çayda çamura saplanan minibüsteki 10 kişiyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün su dolu Kapaklı Çayı'ndan geçirmek istediği minibüs çamura saplandı. Mahsur kalan sürücü ve 9 tarım işçisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mustafa Durmuş, tarım işçilerini taşıdığı 45 J 4163 plakalı minibüs ile Akhisar İlçesi Beyoba Mahallesi'ndeki Kapaklı Çayı'ndan geçmek istedi. Ancak minibüs, su dolu çayda çamura saplandı. Sürücü ve 9 tarım işçisi, minibüste mahsur kaldı.Durmuş'un ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzattıkları merdiven penceresine dayanan minibüsten sürücü ile 9 tarım işçisini kurtardı. Minübüs ise çekici ile çaydan çıkarıldı.

- Akhisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN