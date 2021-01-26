Çayda çamura saplanan minibüsteki 10 kişiyi itfaiye kurtardı
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Çayda çamura saplanan minibüsteki 10 kişiyi itfaiye kurtardı

26.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:47
Çayda çamura saplanan minibüsteki 10 kişiyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün su dolu Kapaklı Çayı'ndan geçirmek istediği minibüs çamura saplandı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, sürücüsünün su dolu Kapaklı Çayı'ndan geçirmek istediği minibüs çamura saplandı. Mahsur kalan sürücü ve 9 tarım işçisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mustafa Durmuş, tarım işçilerini taşıdığı 45 J 4163 plakalı minibüs ile  Akhisar İlçesi Beyoba Mahallesi'ndeki Kapaklı Çayı'ndan geçmek istedi. Ancak minibüs, su dolu çayda çamura saplandı. Sürücü ve 9 tarım işçisi, minibüste mahsur kaldı.Durmuş'un ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzattıkları merdiven penceresine dayanan minibüsten sürücü ile 9 tarım işçisini kurtardı. Minübüs ise çekici ile çaydan çıkarıldı.


- Akhisar
Çayda çamura saplanan minibüsteki 10 kişiyi itfaiye kurtardı
Çayda çamura saplanan minibüsteki 10 kişiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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