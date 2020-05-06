'Çaycı Hüseyin'in vefat ettiği iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çaycı Hüseyin öldü' iddiaları yeniden gündeme geldi. Daha önce hakkında bir çok kez öldüğü iddia edilen Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un bu kez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları yayıldı

Twitter'da pek çok kullanıcı 'Çaycı Hüseyin corona virüsü nedeniyle öldü' şeklinde paylaşım yapınca 'Çaycı Hüseyin' kelimesi trend topic listesinde yer aldı.

Peki, Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alparslan Özmol kimdir?

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i olarak tanınan Alpaslan Özmol'un bu kez corona virüs nedeniyle öldüğü iddia edildi. Oyuncuyla ilgili bir çok kez öldüğüne ilişkin haberler yapılmış, ancak haberlerin asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

İSYAN ETMİŞTİ

Geçtiğimiz Ağustos ayında da "Çaycı Hüseyin öldü" iddialarının bir kez daha gündeme gelmesi ardından açıklamada bulunmuştu. Ünlü oyuncu en sonunda şöyle isyan etmişti:





"Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. 'Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum' diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum."

ALPARSLAN ÖZMOL KİMDİR?





Alparslan Özmol 19 Nisan 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Şimdiye kadar 20 civarında film ve dizide rol alan Alparslan Özmol, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle ün kazandı. 2006 yılında Sınav (Kantinci Seyfo), 2012 yılında Laz Vampir Tirakula (Damar Osman), 2015 yılında Hep Yek (Adem) ve 2016 yılında Temel ile Dursun İstanbul'da (Kara Hüsnü) adlı sinema filmlerinde rol aldı.& ;





İŞTE ROL ALDIĞI TÜM PROJELER...

1999 – 2003 – Ayrılsak da Beraberiz (Çaycı Hüseyin)

2000 – Kahkaha Show

2002 – En Son Babalar Duyar (Hüseyin)

2002 – Reyting Hamdi

2002 – 2004 – Çocuklar Duymasın (Çaycı Hüseyin)

2004 – En İyi Arkadaşım (Astıra)

2005- Saklambaç (Satır)

2006 – Güldünya (General Siton)

2007 – Düş Yakamdan (Hıdır)

2007 – Hakkını Helal Et (Emin)

2008 – Komedi Türk (Alparslan)

2008 – Pulsar (Hırsız Mecit)

2008 – Çorap Söküğü (Alaprslan)

2009 – Yalancı Romantik

2008 – 2013 – 2017- Çocuklar Duymasın

2012 – 2015 – Yeşil Deniz (Kundakçı Bahattin)