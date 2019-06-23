Çaya düşüp, kurtarmak istediği kardeşiyle birlikte boğuldu (2) - Yeniden

BATMAN'da piknikte, soğuması için karpuz bırakmak istediği çaya düşen Sinan Şanlı (15) ile onu kurtarmak için suya atlayan ağabeyleri Serhat (18) ve Burak Şanlı (20), akıntıya kapıldı. Kardeşlerden Sinan ve Serhat yaşamını yitirirken, Burak ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Güneykent Mahallesi'nde oturan Burak Şanlı, kardeşleri Serhat ve Sinan ile birlikte bu sabah piknik yapmak amacıyla motosikletle kent merkezinden geçen Batman Çayı kıyısına gitti. Kardeşlerden küçüğü olan Sinan, soğuması için çaya karpuz bıraktığı sırada dengesini kaybedip, suya düştü. Sinan'ın suya düştüğünü gören ağabeyleri Burak ve Serhat Şanlı da çaya atladı. Ancak 3 kardeş de akıntıya kapıldı. Kardeşlerden Burak Şanlı çevredekiler tarafından kurtarılırken, Serhat ve Sinan Şanlı ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ile Van ve Bitlis'ten gelen su altı dalgıç polisleri, çayda arama çalışması başlattı.

CESETLERİNE 7 SAATTE ULAŞILDI

Ekiplerin 7 saat süren çalışmasıyla kardeşlerin suya düştüğü yerin 10 metre ilerisinde önce Sinan'ın, ardından Serhat'ın cansız bedenleri bulundu. Sudan çıkarılan Sinan ve Serhat kardeşlerin cesetleri, otopsi için Batman Bölge Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı haber alıp, gelen kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kurtarılan Burak Şanlı'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



Kaynak: DHA

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