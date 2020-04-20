Çaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Vezirköprü ilçesinde çaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
20.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:30
Vezirköprü ilçesinde çaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çalköy Mahallesi Kum Ocağı mevkisinde, Hasan Ayran'ın (55) kullandığı 55 PD 016 plakalı otomobil, İstavroz Çayı'na devrildi.
Yaralanan sürücü Ayran, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA