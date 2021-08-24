Çay fiyatları ne kadar oldu? 2021 güncel çay kilogram fiyatı ne kaç TL? İl il çay fiyatları!

2021 çay fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Tarım gündeminin en önemli konularından olan 2021 güncel çay kilogram fiyatı ne kaç TL olacağı, çiftçilerin çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, 2021 güncel çay kilogram fiyatı ne kaç TL? Çay fiyatları ne kadar oldu?

Çay hasadı yapanlar bu sene çay kilogram fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. Üreteciler ve tüketiciler çay fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını ararken Çay fiyatları ne kadar oldu, 2021 güncel çay kilogram fiyatı ne kaç TL, merak edildi. İşte, İl il çay fiyatları! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2021 GÜNCEL ÇAY KİLOGRAM FİYATI NE KAÇ TL?

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir" dedi..