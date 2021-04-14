Çay'dan kısa kısa
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Çay'dan kısa kısa

Anadolu Ajansı / Kadir Kiper - Haberler | Güncel
Çay'dan kısa kısa

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde "Millet Parkı" proje çalışmaları başladı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde "Millet Parkı" proje çalışmaları başladı.

Dörtyol Meydanındaki eski Pancar Şefliği alanında başlayan çalışmalara ilişkin Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, "Önce bu alandaki eski binaların yıkımını başlattık. Şimdi de inşallah, Millet Parkı çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Atlı, desteklerinden dolayı AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Atlı'dan esnaf ziyareti

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, kent esnafını ziyaret etti.

Atlı, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Yoğun iş temposuyla şirin ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fırsatını bulduğumuz anda ayrım yapmadan esnaflarımızı dolaşarak sorunlarını dinleyip çözüm üretiyoruz."ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper

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