Çay'dan kısa kısa

09.08.2019 10:46

Çay'da kurbanlık hayvan satışları vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Belediye havyan borsasında kurulan pazarda, belde ve köylerden getirilen kurbanlıkların satışlarında yoğunluk yaşanıyor.

Pazarda, küçükbaş hayvanlar bin- bin 500 lira, büyükbaş kurbanlıklar ise, 6 ila 15 bin lira arasında değişen fiyatlarda satılıyor.

Hayvan yetiştiricisi Yasin Toy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü itibari ile kurbanlık satışları da başladı. Hayvan borsamızda bugün yoğunluk var. Fiyatlar uygun. Bu bayram herkesin kurban kesebileceği bir yıl." diye konuştu.

Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban bayramında hayvan pazarlarında sahte para ve dolandırıcılar konusunda vatandaşları uyardı.

Polis ekipleri, ilçedeki hayvan pazarında, hayvan yetiştiricileri ile kurbanlık alıcılarına sahte parayla dolandırıcılık bilgileri içeren broşürler dağıttı.

Kaynak: AA