Çay'da Yaz Spor Okulu açılış töreni

Çay'da Deha Yaz Spor Okulu'nun açılışı yapıldı.

Çağlayan İlkokulu'ndaki törene, Çay Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Gencer, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Sadık Semerci, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Akif Taşpınar ve çok sayıda çocuk katıldı.

Deha Spor Kulübü Başkanı Mustafa Tokmak, törende yaptığı konuşmada, "Yaz Tatili boyunca çocuklarımızın kendini geliştirmesi ve sosyal hayata uyum sağlayabilmeleri için yaz okulumuzu açtık. Deha Spor Kulübü olarak Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere iki grup halinde çalışmalar yapacağız. Temmuz ayı boyunca 130 öğrenci ile başladığımız yaz okullarımızda 12 antrenörümüz görev alacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA