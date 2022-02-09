Çay'da kar yağışı nedeniyle besihanenin çatısı çöktü

ÇAY, AFYON (AA) - Çay'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla çöken besihanede hasar oluştu.

Ali Kaleli Mahallesi'ndeki Orhan Topdağ'a ait içinde 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahşap besihanenin çatısı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

İş makinesi yardımıyla hayvanların çıkarıldığı besihanede, hasar oluştu.