Çay'da antika mezatı kuruldu
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Çay'da antika mezatı kuruldu

13.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:14
Çay'da antika mezatı kuruldu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kurulan antika pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kurulan antika pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye önündeki parkta kurulan antika pazarında, Osmanlı dönemi kılıçlar, kağıt ve madeni paralar, gramofon, duvar saatleri, süs eşyaları, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mesafe ölçer, gümüş sürahiler, bakır kaplar, gümüş mumluklar, bakır güğümler gibi birçok değerli eşya sergilendi.

Antikacı Yaşar Hasçelik, kurulan pazarla ilgili yaptığı açıklamada, 5 yıldır Türkiye'deki bütün antika mezatlarına katılmaya çalıştığını belirterek, "Eskişehir, Konya, Denizli, Isparta, Aydın ve Afyonkarahisar'da her ay belirli günlerde mezatlar yapıyoruz. Amacımız eskiye dair ne varsa halkımızı ve antikaseverleri buluşturuyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper

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