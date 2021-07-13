Çay bahçesinde çalışırken yorgun merminin hedefi oldu
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Çay bahçesinde çalışırken yorgun merminin hedefi oldu

Çay bahçesinde çalışırken yorgun merminin hedefi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rize'de çay bahçesinde çalıştığı esnada bir anda göğsüne yorgun mermi isabet eden yaşlı şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Rize'de çay bahçesinde çalıştığı esnada bir anda göğsüne yorgun mermi isabet eden yaşlı şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Güneysu ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Kendisine ait çay bahçesinin temizliğini yapmaya çalışan 60 yaşındaki Şükrü Erbaş'ın göğsüne nerden atıldığı belli olmayan yorgun mermi isabet etti. Yaralanarak yere düşen Erbaş biraz kendine geldikten sonra kendi imkanları ile güçlükle de olsa eve gidebildi. Erbaşı gören çocukları ne olduğunu anlayamadan apar topar yaralı babalarını Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi'ne getirdi. Burada tedavi altına alınan Erbaş'ın göğsünden isabet eden mermi çekirdeği çıkartıldı.

Kurşunun 5 santimetre ile babasının kalbine isabet etmediğini dile getiren yaralı adamın oğlu Emre Erbaş, "Kurşun 5 santim daha yana gelse şu an babam hayatta olmayabilirdi. Artık lütfen mermi atarken bu olayların olabileceğini düşünülmeli. Artık köylerde gezmeye korkuyoruz. Bu işe artık son verelim. Çok şükür babam iyi ama yaşadığımız acı ve korku tarifsiz" dedi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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