Çay: "Adana Büyükşehir Belediyesi makam girişine de ekmek büfesi koyun"
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Çay: "Adana Büyükşehir Belediyesi makam girişine de ekmek büfesi koyun"

Çay: 'Adana Büyükşehir Belediyesi makam girişine de ekmek büfesi koyun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, CHP'li Büyükşehir Belediyesinin Pozantı Belediyesi Akçatekir Hizmet Binası önüne ekmek büfesi koydurmasına ve ulusal bir haber sitesinde çıkan "MHP'li belediye halk ekmek satışını engelliyor" şeklindeki habere tepki gösterdi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, CHP'li Büyükşehir Belediyesinin Pozantı Belediyesi Akçatekir Hizmet Binası önüne ekmek büfesi koydurmasına ve ulusal bir haber sitesinde çıkan "MHP'li belediye halk ekmek satışını engelliyor" şeklindeki habere tepki gösterdi. Başkan Çay, "Adana Büyükşehir Belediyesi makam girişine de bu mucitlerden ekmek büfesi koymalarını bekliyorum" dedi.

Başkan Çay, yaptığı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın hiç bir iletişim ve görüşme yapmadan izinsiz bir şekilde Pozantı Belediyesi Akçatekir Hizmet Binası önüne ekmek büfesi koydurduğunu belirterek, "Sayın Zeydan Karalar'a buradan sesleniyorum. Mustafa Çay üzerinden ekiplerin ve Pozantı CHP İlçe Teşkilatı şov yapmayı bıraksın işine baksın. Belediye binası ve makam odamın da bulunduğu, makam araç girişine satış büfesi koymak hangi aklın bir oyunudur? Bu izahı gereken bir durumdur. Zabıta Daire Başkanı Ercan Kandemir ile yaptığımız yüz yüze görüşme ile nedenlerinde mutabık olduğumuz ve yeni bir yer tespit edilerek kaldırılması yönünde anlatmışken az önce ulusal bir haber sitesinde 'MHP'li belediye halk ekmek satışını engelliyor' diye utanmadan haber yaptıran görevlilerinizi bulun ve gereğini yapın" dedi.

Pozantı CHP İlçe Teşkilatının şova soyunduğu ifade eden Başkan Çay, "Şuan Zafer Mahallesindeki eski sağlık ocağı önünde ekmek büfesi konuldu ve satışınızı yapıyorsunuz. Hiç utanmıyor musunuz yalanınızdan? Gidin siyaset oyununuzu başka yerde oynayın. Size Pozantı ve Mustafa Çay'dan ekmek çıkmaz. Adana Büyükşehir Belediyesi makam girişine de bu mucitlerden ekmek büfesi koymalarını bekliyorum" dedi. - ADANA

Çay: 'Adana Büyükşehir Belediyesi makam girişine de ekmek büfesi koyun'
Çay: 'Adana Büyükşehir Belediyesi makam girişine de ekmek büfesi koyun'
Çay: 'Adana Büyükşehir Belediyesi makam girişine de ekmek büfesi koyun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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