Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı (1)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katılması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı .
14.04.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:34
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katılması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle Atlantik Konseyi toplantısına katıldı .(1)
Kaynak: AA