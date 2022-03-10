Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla üçlü toplantı öncesi görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla üçlü toplantı öncesi görüştü

AA - Emre Karaca - Güncel
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Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşıyla üçlü toplantı öncesi görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında yapılacak Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesi Antalya'da ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile üçlü toplantı öncesi ikili görüşmemizi gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

AA / Emre Karaca - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Antalya, Rusya, Güncel, Haberler

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