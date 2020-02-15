Çavuşoğlu, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü
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Çavuşoğlu, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi.

15.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 15.02.2020 23:58
Çavuşoğlu, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü

Dışişleri Bakanı 56. Güvenlik Konferansı'nda Eski Devlet Başkanı ile bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu yıl 56.'sı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


Öte yandan Çavuşoğlu, gün içinde Antalya Diplomasi Tanıtımı Yan Etkinliğine katılmış ve 'Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf' başlıklı panelde konuşma yapmıştı. - MÜNİH

Kaynak: İHA
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