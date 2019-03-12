Çavuşoğlu, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumunun Eş Başkanları Straw ve Smith'i Kabul Etti
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu İngilzi eş başkanlar Jack Straw ve Julian-Horn Smith, Kabulden detaylar ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumunun eş başkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul etti.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu
İngilzi eş başkanlar Jack Straw ve Julian-Horn Smith,
Kabulden detaylar ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk-İngiliz Tatlıdil Forumunun eş başkanları Jack Straw ve Julian-Horn Smith'i kabul etti.
Kaynak: AA