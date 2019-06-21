Çavuşoğlu: Süreci İran ve Avrupalılarla değerlendiriyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İran'ın İsfahan kentinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmesinin ardından basına konuştu.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, bölgedeki gerginliğin her geçen gün arttığını vurgulayarak, Körfez'de gemilerle ilgili yaşanan gelişmeler, İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesi, yaptırım konusu ve Körfez içindeki diğer gerginliklerin tırmandığı bir dönemde İran'a ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

ÇAVUŞOĞLU: "SÜRECİ HEM AVRUPALILARLA HEM İRAN'LA DEĞERLENDİRİYORUZ"

Çavuşoğlu, mevkidaşı Zarif ile gündemdeki konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını ve yaptırımlar konusunda neler yapılabilir gözden geçirdiklerine değinerek, "ABD'nin nükleer anlaşmadan geçilmesinden sonraki süreci hem Avrupalılarla hem İran'la değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Çavuşoğlu konuşmasında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen 'Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir araya geldiklerine değinerek, bu zirvede alınan kararların takibini Zarif ile görüşmesinde yaptıklarını belirtti.

KEK TOPLANTISI YAPILACAK

Çavuşoğlu, ikili ilişkilerde yakın zamanda Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısının gerçekleşeceğini belirterek, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan'ın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Zarif ile birlikte İstişareler Eylem Planını imzaladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, bu planın içinde konsolosluk, bölgesel ve ikili ticari konular da olmak üzere birçok konunun olduğunu ifade etti. Ayrıca, Çavuşoğlu bundan sonraki süreçte dışişleri bakanlarının 6 ayda bir bu istişareler için bir araya geleceğini söyleyerek, diğer zamanlarda bakan yardımcıları, genel müdürler ve yüksek düzeyli memurlar düzeyinde bu istişarelerin sürdürüleceğini belirtti.

Konuşmasında iki ülkenin yer aldığı ikili ve üçlü bölgesel mekanizmalar bulunduğuna değinen Çavuşoğlu "Önümüzdeki süreçte de Irak'la da bu mekanizmaları oluşturmamız lazım. Bu konuda kararlılık var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

- Çavuşoğlu