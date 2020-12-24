Çavuşoğlu: "TÜRKAK'ın yerelde verdiği akreditasyonlar dünya çapında kabul görüyor"
24.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:17
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Akreditasyon Kurumu'nu (TÜRKAK) ziyaret ederek, yeni göreve başlayan personele hitap etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Akreditasyon Kurumu'nu (TÜRKAK) ziyaret ederek, yeni göreve başlayan personele hitap etti. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı