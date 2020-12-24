Çavuşoğlu: "TÜRKAK'ın yerelde verdiği akreditasyonlar dünya çapında kabul görüyor"
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Çavuşoğlu: "TÜRKAK'ın yerelde verdiği akreditasyonlar dünya çapında kabul görüyor"

24.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:17

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Akreditasyon Kurumu'nu (TÜRKAK) ziyaret ederek, yeni göreve başlayan personele hitap etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Akreditasyon Kurumu'nu (TÜRKAK) ziyaret ederek, yeni göreve başlayan personele hitap etti. (3)

Çavuşoğlu: 'TÜRKAK'ın yerelde verdiği akreditasyonlar dünya çapında kabul görüyor'
Çavuşoğlu: 'TÜRKAK'ın yerelde verdiği akreditasyonlar dünya çapında kabul görüyor'
Çavuşoğlu: 'TÜRKAK'ın yerelde verdiği akreditasyonlar dünya çapında kabul görüyor'
Çavuşoğlu: 'TÜRKAK'ın yerelde verdiği akreditasyonlar dünya çapında kabul görüyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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