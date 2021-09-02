Çavuşoğlu'ndan AB'ye Afganistan mesajı: 'Parasını veriyoruz tutun' anlayışı olmaz

Hollandalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ile 2016'da yapılan mültecilere ilişkin anlaşmanın güncellenmesi konusuyla ilgili "Biz para veririz bu iş çözülür anlayışından AB'nin vazgeçmesi lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye bir ziyaret düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

Basın toplantısında hazır bulunan bir gazeteci, AB ile 2016'da yapılan mültecilere ilişkin anlaşmanın güncellenmesi konusuna değinerek, "AB Komisyonu 3 milyar euro yeni bir teklifte bulundu. Türkiye bu teklifle ilgileniyor mu? Aynı zamanda Afgan halkının bu anlaşamya dahil edilip edilmeyeceğini sormak istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla anlaşma Suriye halkıyla ilgiliydi" sorusunu yöneltti.

"TÜRKİYE OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK"

Vakan Çavuşoğlu, kendisine yönetilen soruya şu yanıtı verdi: "Sizlerin de samimiyetine güvenerek çok samimi konuşmak istiyorum. 2016 yılında, 18 Mart'ta Avrupa Birliği ile ortak sorun olan göç konusunda bir mutabakata vardık. O günden bugüne bunu defalarca belki söylemişizdir ama bir kere daha burada vurgulamak istiyorum, Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık. Ve Avrupa ülkelerine giden göçmen sayısı, yüzde 95 oranında azaldı. Maalesef AB kendi yükümlülüklerini yerine getiremedi. Buna bürokrasi deyin, buna ülkeler arasındaki farklı tutumlar deyin ki bu tutumlar bugün eskisinden daha iyi değil. Sonuçta bu mutabakatın ortak deklarasyonu güncellemesi konusunda hemfikir kaldık.

"PARA VERİRİZ İŞ ÇÖZÜLÜR ANLAYIŞINDAN VAZGEÇİLMESİ LAZIM"

Basit formüllerle ya da anlayışlarla bu işin üstesinden geliriz, biz para veririz bu iş çözülür anlayışından AB'nin vazgeçmesi lazım. Gerçekçi çözümler üretmememiz lazım. Şu anda Afganistan'da yaşayan Afganlara ve komşu ülkelerdeki Afganlara yapacağımız yardımlar dahil, biz düşüncemizi AB'ye ilettiğimiz halde kapsamlı bir şekilde güncellenmesi konusunda olumlu bir adım göremedik maalesef."