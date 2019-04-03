Çavuşoğlu, "Nato Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" Toplantısında Konuştu (2)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı ortak etkinliği "NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" toplantısında konuştu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı ortak etkinliği "NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" toplantısında konuştu.
Kaynak: AA