Çavuşoğlu, "Nato Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" Toplantısında Konuştu (2)

Çavuşoğlu, "Nato Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" Toplantısında Konuştu (2)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı ortak etkinliği "NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Washington'da Atlantik Konseyi, German Marshall Fund ve Münih Güvenlik Konferansı ortak etkinliği "NATO Birleştirir: İttifak 70 Yaşında" toplantısında konuştu.

Kaynak: AA
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