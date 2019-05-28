Çavuşoğlu, KEİPA Genel Sekreteri Hajiyev'i ziyaret etti

Çavuşoğlu, KEİPA Genel Sekreteri Hajiyev'i ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev'i ziyaret etti. Genel Sekreter Hajiyev, Bakan Çavuşoğlu'na, KEİPA Onur Madalyası takdim etti.

Kaynak: AA
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