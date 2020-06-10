Çavuşoğlu, İİT toplantısında "İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planlarını" değerlendirdi...
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Çavuşoğlu, İİT toplantısında "İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planlarını" değerlendirdi...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail kırmızı çizgiyi geçerse, İslam ülkeleri olarak bunun sonuçları olacağını İsrail'e göstermek gerektiğini belirterek, "(İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planı) Orta Doğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir.

Çavuşoğlu, İİT toplantısında
10.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:12

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail kırmızı çizgiyi geçerse, İslam ülkeleri olarak bunun sonuçları olacağını İsrail'e göstermek gerektiğini belirterek, "(İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planı) Orta Doğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planlarını görüşmek üzere çevrimiçi olarak düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi Toplantısı'nda, değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin girişimi ve Filistin'in isteği üzerine bu toplantıyı düzenlediği için İİT Genel Sekreterliğine teşekkür eden Çavuşoğlu, ayrıca Ürdün'e iş birliğinden dolayı minnettar olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, İsrail'e yasa dışı ilhak planlarını durdurması için net bir uyarı göndermek ve Filistin'le tam bir dayanışma içinde olduklarını göstermek için toplandıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İsrail'in Ürdün Vadisi'nin ilhakı ve yasa dışı yerleşimleri uluslararası hukukun ihlali olacaktır. Orta Doğu'da kalıcı bir barış için tüm umutları yok edecektir. Bu durum iki devletli çözüm vizyonunun sonu demektir ve İsrail'i ırkçı bir devlete dönüştürecek olan tek devlet çözümüne gidecektir."

Çavuşoğlu, işgalci gücün elinde Filistin halkının çilesinin artacağını belirterek, "Bu sonu önlemek için amaç birliği ve ortak tutum sergilemeliyiz." dedi.

Ahlaki değerleri, siyasi çıkarların önüne koyma zamanı olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, İslam ümmetinin, Filistinliler için Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir devlet isteğinden vazgeçmeyeceğini, İsrail'in bunu anlamasını sağlamak gerektiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Eğer işgalci güç (İsrail) kırmızı çizgiyi geçerse, (İslam ülkeleri olarak) bunun sonuçları olacağını göstermeliyiz.

Sözde 'Yüzyılın planı' İsrail'in ilhak planıdır. En başından beri bunun bir barış planı değil, ilhak planı olduğunun altını çizdik.

Geçen şubat ayında İİT'nin sert itirazı bu plana karşı önemli bir uyarıydı. Gücümüz birliğimizden geliyor ve beraber hareket ettiğimiz sürece fark yaratabiliriz.

Bugün bir kez daha mesajımızı dünyaya açık ve net bir şekilde vermeliyiz. Bir kez daha uluslararası topluma İsrail'in yasa dışı uygulamalarına karşı öncülük etmeliyiz."

"Farkındalık yaratmak için çabalarımızı küresel arenaya taşımalıyız"

Çavuşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 19 Mayıs'ta yaptığı çağrıyı desteklediklerini söyleyerek, "Filistin önderliğindeki yol haritasını hem sözlü olarak hem de eylemde desteklemeliyiz.

Ayrıca Filistin halkının durumu hakkında uluslararası bir farkındalık yaratmak için çabalarımızı küresel arenaya taşımalıyız." değerlendirmelerinde bulundu.

Önceliklerinin İsrail'in Kudüs'teki Filistin kurumlarını yok etme çabalarını ve yasa dışı yerleşim çalışmalarını durdurmak olduğunu belirten Çavuşoğlu, ilk kıble El-Aksa Camisi'nin statüsüne ve kutsallığına saygı gösterilmesini sağlamak zorunda olduklarına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "İsrail'in saldırganlığını engellemek için uluslararası toplumun diğer üyeleriyle koordinasyon ve yakın temas halinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu dörtlüsünün diğer üyeleri, BM, AB ve Rusya'nın da sürece dahil olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra Filistin'in uluslararası barış konferansı önerisi için destek toplamalıyız. İİT, AB gibi diğer aktörlerle beraber bu konferansın organizasyonunda aktif yer almalıdır. Son olarak, İsrail'in sorumsuz tutumu ve yeni hükümetinin açıklamaları göz önüne alındığında, BM, AB, Afrika Birliği, ve Rusya gibi uluslararası aktörlerin katılımıyla İİT Olağanüstü Zirvesi düzenlememiz gerekecek gibi gözüküyor. Malcolm X'in dediği gibi, 'Özgürlük için güç, baskı için güçten daha yücedir, çünkü gerçek güç eylem üreten inançtan gelir.' Bu nedenle, bu kritik safhada rehavete yer yok. Bu bizim İslam ümmeti ve gelecek ile geçmiş Filistin nesillerine bir borcumuzdur."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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