- Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı- Çavuşoğlu, Aile Fotoğrafına Katıldı
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- Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı- Çavuşoğlu, Aile Fotoğrafına Katıldı

- Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı Çavuşoğlu, aile fotoğrafına katıldıTOKYO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

23.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:33

- Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı

Çavuşoğlu, aile fotoğrafına katıldı

TOKYO - Dışişleri Bakanı , Japonya'nın şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya temasları kapsamında Nagoya şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti. Çavuşoğlu, toplantının ardından aile fotoğrafına katıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısına Katıldı- Çavuşoğlu, Aile Fotoğrafına Katıldı
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