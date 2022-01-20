Çavuşoğlu: "(Estonya) İlişkilerimizi her alanda derinleştirmek konusunda irademizi bir kere daha ortaya koyduk" - Haberler
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Çavuşoğlu: "(Estonya) İlişkilerimizi her alanda derinleştirmek konusunda irademizi bir kere daha ortaya koyduk"

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile ortak basın toplantısı düzenledi (1)"İlişkilerimizi her alanda derinleştirmek konusunda irademizi bir kere daha bugün ortaya koyduk"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile ortak basın toplantısı düzenledi (1)

"İlişkilerimizi her alanda derinleştirmek konusunda irademizi bir kere daha bugün ortaya koyduk"

Çavuşoğlu: (Estonya) İlişkilerimizi her alanda derinleştirmek konusunda irademizi bir kere daha ortaya koyduk

Çavuşoğlu: (Estonya) İlişkilerimizi her alanda derinleştirmek konusunda irademizi bir kere daha ortaya koyduk

Çavuşoğlu: (Estonya) İlişkilerimizi her alanda derinleştirmek konusunda irademizi bir kere daha ortaya koyduk

AA - Son Dakika Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Eva Maria, Estonya, Güncel, Haber

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