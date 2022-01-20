Çavuşoğlu: "(Estonya) İlişkilerimizi her alanda derinleştirmek konusunda irademizi bir kere daha ortaya koyduk"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile ortak basın toplantısı düzenledi (1)"İlişkilerimizi her alanda derinleştirmek konusunda irademizi bir kere daha bugün ortaya koyduk"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets ile ortak basın toplantısı düzenledi (1)
"İlişkilerimizi her alanda derinleştirmek konusunda irademizi bir kere daha bugün ortaya koyduk"