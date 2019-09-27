Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas ile bir araya geldi - NEW
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas Görüşmeden görüntüler Ülkeler arası anlaşma imzalanması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas
Görüşmeden görüntüler
Ülkeler arası anlaşma imzalanması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.