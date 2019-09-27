Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas ile bir araya geldi - NEW

Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas ile bir araya geldi - NEW

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas Görüşmeden görüntüler Ülkeler arası anlaşma imzalanması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.

27.09.2019 00:36
Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas ile bir araya geldi - NEW

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas

Görüşmeden görüntüler

Ülkeler arası anlaşma imzalanması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.

Kaynak: AA
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