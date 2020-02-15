Çavuşoğlu, "Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf" başlıklı panelde konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda "Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf" başlıklı panelde konuştu.
15.02.2020 18:39 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MÜNİH - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda "Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf" başlıklı panelde konuştu.
Kaynak: AA