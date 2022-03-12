Çavuşoğlu, Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü

AA - Baha Kalmurat - Güncel
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Emirhan Muttaki'nin görüşmenin yapılacağı salona gelişi Çavuşoğlu'nun Muttaki'yle tokalaşması ve fotoğraf çekimi İkili görüşme ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü.

Emirhan Muttaki'nin görüşmenin yapılacağı salona gelişi

Çavuşoğlu'nun Muttaki'yle tokalaşması ve fotoğraf çekimi

İkili görüşme ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü.

Çavuşoğlu, Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü

Çavuşoğlu, Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü

Çavuşoğlu, Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü

AA / Baha Kalmurat - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan, Taliban, Güncel, Haberler

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