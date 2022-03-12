Çavuşoğlu, Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü
AA - Baha Kalmurat - Güncel
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Emirhan Muttaki'nin görüşmenin yapılacağı salona gelişi Çavuşoğlu'nun Muttaki'yle tokalaşması ve fotoğraf çekimi İkili görüşme ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü.
Emirhan Muttaki'nin görüşmenin yapılacağı salona gelişi
Çavuşoğlu'nun Muttaki'yle tokalaşması ve fotoğraf çekimi
İkili görüşme ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü.