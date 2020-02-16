Çavuşoğlu, afganistan cumhurbaşkanı gani ile görüştü
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Çavuşoğlu, afganistan cumhurbaşkanı gani ile görüştü

Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştüAlmanya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Almanya'nın Münih kentinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

16.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:23
Çavuşoğlu, afganistan cumhurbaşkanı gani ile görüştü

Çavuşoğlu, Gani ile görüştü

Almanya, ()- Dışişleri Bakanı , resmi temaslar kapsamında geldiği Almanya'nın kentinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, afganistan cumhurbaşkanı gani ile görüştü
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