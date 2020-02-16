Çavuşoğlu, afganistan cumhurbaşkanı gani ile görüştü
Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştüAlmanya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Almanya'nın Münih kentinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.
16.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:23
Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü
Almanya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Almanya'nın Münih kentinde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.
Kaynak: DHA