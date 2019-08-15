Çavuşoğlu: "(ABD ile güvenli bölge mutabakatı) Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var"

Çavuşoğlu: "(ABD ile güvenli bölge mutabakatı) Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var"

Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, ortak basın toplantısı düzenledi.

15.08.2019 12:23
Çavuşoğlu:

Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, ortak basın toplantısı düzenledi. -3-
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD ile güvenli bölge mutabakatı) Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var"
Çavuşoğlu: "Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar"

Çavuşoğlu:
Kaynak: AA
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