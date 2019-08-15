Çavuşoğlu: "(ABD ile güvenli bölge mutabakatı) Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var"
Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, ortak basın toplantısı düzenledi.
Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis'in konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, ortak basın toplantısı düzenledi. -3-
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD ile güvenli bölge mutabakatı) Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var"
Çavuşoğlu: "Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar"