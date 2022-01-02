Evin çatısına kontrole çıkan genç, korkunç manzarayla karşılaştı! Amcası kendisini asmış
Samsun'da feci bir olay meydana geldi. Yeni tamir ettikleri evin çatısını kontrole çıkan genç, amcasını ipe asılı halde buldu. Hemen ipi kesen ve amcasına kalp masajı yapan gencin müdahaleleri, adamı yaşatmaya yetmedi.
Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi'nde Bedri K. yeni tamir ettikleri evlerinin çatısının yağmurdan dolayı su sızdırıp sızdırmadığını kontrole gidince amcası Hasan K.'yi (60) çatı katında asılı halde buldu.
HEMEN KALP MASAJI YAPTI
İpi keserek amcasını yere indiren Bedri K., hemen kalp masajı yaptı. Olay sağlık ekiplerine ve polise haber verildi. Hasan K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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