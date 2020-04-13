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Ahmet Yesevi Mahallesi, Sultanbeyli, Polis, Güncel

ÇATIYA ÇIKAN GENÇLERİ POLİS DRONE İLE UYARDI

Sultanbeyli'de evlerinin çatısına çıkan 3 gence polis drone ile seslendi.

13.04.2020 01:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 01:03
ÇATIYA ÇIKAN GENÇLERİ POLİS DRONE İLE UYARDI

Sultanbeyli'de evlerinin çatısına çıkan 3 gence polis drone ile seslendi. Yapılan uyarıların ardından gençler aşağıya indi.

Sultanbeyli'de 3 genç sokağa çıkma yasağı olunca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan evlerinin çatısına çıktı. Durumu fark eden Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis memurları hemen harekete geçti. Ekipler çatıya çıkan gençleri polis drone ile uyararak aşağı indirdi. İlk önce dronedan polis sireni çalan ekipler ardından anons ederek gençlere uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından 3 genç çatıdan aşağı indi.

ÇATIYA ÇIKAN GENÇLERİ POLİS DRONE İLE UYARDI

Kaynak: DHA

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