Çatışmada ölen Endonezya İslami Savunucular Cephesi üyelerinin cenazeleri defnedildi
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Çatışmada ölen Endonezya İslami Savunucular Cephesi üyelerinin cenazeleri defnedildi

09.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:36

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cenaze töreninden detaylar Habib Hanif al-Attas ile röportaj Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İslam'ı Savunanlar Cephesi lideri Rizieq Shihab'ın destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmada Shihab'ın vefat eden...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenaze töreninden detaylar

Habib Hanif al-Attas ile röportaj Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Covid-19 kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan İslam'ı Savunanlar Cephesi lideri Rizieq Shihab'ın destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmada Shihab'ın vefat eden 6 destekçisi için Bogor kentinde cenaze töreni düzenlendi. Ölenlerden beşinin cenazesi Bogor'daki parti yerleşkesine gömülürken, birinin cenazesi de ailesi tarafından teslim alındı.

Çatışmada ölen Endonezya İslami Savunucular Cephesi üyelerinin cenazeleri defnedildi
Çatışmada ölen Endonezya İslami Savunucular Cephesi üyelerinin cenazeleri defnedildi
Çatışmada ölen Endonezya İslami Savunucular Cephesi üyelerinin cenazeleri defnedildi
Çatışmada ölen Endonezya İslami Savunucular Cephesi üyelerinin cenazeleri defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Surya Fachrizal Aprianus

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