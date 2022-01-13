ÇATISI YANAN KOMŞUSUNA YARDIM EDERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ - Haberler
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ÇATISI YANAN KOMŞUSUNA YARDIM EDERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde evinin çatısı yanan komşusu Davut Uzun'a yardım etmek isterken elektrik akımına kapılan Cengiz Hezenci (39) hayatını kaybetti.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde evinin çatısı yanan komşusu Davut Uzun'a yardım etmek isterken elektrik akımına kapılan Cengiz Hezenci (39) hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Ballıbağ köyünde, sabah saat 07.30'da Davut Uzun'a ait evin çatısında yangın çıktı. Çıkan yangın ihbar üzerine köye giden Erbaa Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından evli ve 2 çocuk babası Cengiz Hezenci binanın çatısında yangından hasar gören tahta parçalarının temizlenmesi için komşusu Davut Uzun'a yardım etmek istedi. Hezenci komşusuna yardım ettiği sırada çatıdaki elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Yaralanan Hezenci olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇATISI YANAN KOMŞUSUNA YARDIM EDERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

ÇATISI YANAN KOMŞUSUNA YARDIM EDERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

ÇATISI YANAN KOMŞUSUNA YARDIM EDERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

ÇATISI YANAN KOMŞUSUNA YARDIM EDERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

ÇATISI YANAN KOMŞUSUNA YARDIM EDERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

ÇATISI YANAN KOMŞUSUNA YARDIM EDERKEN AKIMA KAPILIP ÖLDÜ

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