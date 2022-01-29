Çatısı çöken ahırda 3 büyükbaş öldü

İNCESU, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, yağış sonrası biriken karın ağırlığıyla çatısı çöken ahırdaki 3 büyükbaş öldü.

İncesu'ya bağlı Örenşehir Mahallesi'nde gece yarısı, Mehmet Aralık'a ait ahırın çatısı, yağış sonrası biriken karın ağırlığıyla çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, 3 büyükbaşın öldüğü belirlendi, 32 hayvan ise ekipler tarafından çıkarıldı. Çökme nedeniyle yaklaşık 100 bin lira hasarın meydana geldiği belirtildi.