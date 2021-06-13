Çatıdan düşen kişi öldü
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Çatıdan düşen kişi öldü

Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde garajın çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde garajın çatısından düşen kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul'da yaşayan ve tatil için Kuzuluk Mahallesi'ndeki evine gelen Serdar Günaydın (43), bahçe içinde bulunan otomobil garajının çatısını tamir etmek istedi.

Dengesini kaybeden Günaydın, çatıdan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Günaydın'ı ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Günaydın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çatıdan düşen kişi öldü
Çatıdan düşen kişi öldü
Çatıdan düşen kişi öldü
Çatıdan düşen kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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