Çatıda mahsur kalan köpek yedinci kattan atladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çatıda mahsur kalan köpek yedinci kattan atladı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Haberler | 3. Sayfa

Çatıda mahsur kalan köpek yedinci kattan atladı Köpeğin çatıdan atlama anı kamerada Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde binanın çatısında mahsur kalan köpeğin yedinci kattan aşağı atlama anı kameralara yansıdı.

Çatıda mahsur kalan köpek yedinci kattan atladı

Köpeğin çatıdan atlama anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde binanın çatısında mahsur kalan köpeğin yedinci kattan aşağı atlama anı kameralara yansıdı. Yedi katlı binanın çatısından atlayan köpek telef olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Ziyaret Mahallesi yolu üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre vatandaşlar, 7 katlı bir apartmanın çatısında mahsur kalan köpeğin havladığını duydu. Binaya giren vatandaşlar, çatı kapısının kilitli olması nedeniyle yukarı gidemeyince itfaiyeye haber verdi. İtfaiye olay yerine gidemeden çatıdaki duvarın üstüne çıkan köpek, 7'nci kattan aşağı atladı. İnşaat alanına düşen köpek telef oldu.

Köpeğin atladığını gören esnaf Ömer Dikbaş, köpeği indirmeye çalıştıklarını fakat yapamadıklarını belirterek, "Arkadaşın biri yardımcı oldu ama indiremedi. Köpek kendi kendini aşağı attı. Gözümüzün önünde oldu, kimse aşağı atmadı" dedi.

Mahallede yaşayan Murat Ergün de fırına gittiğinde köpeğin havlama sesini duyduğunu söyleyerek, "Ben sabah fırına geldim. Baktım köpek yukarıda havlıyordu. Yarım saat sonra köpeğin atladığını duydum. Ben kendim atladığını görmedim. Sadece ön tarafta ayaklarını duvarın üstüne atmış halde gördüm. Kimsenin köpeği aşağı attığını sanmam. Buralarda kimse köpeğe onu yapmaz" diye konuştu.

Polis ekipleri de bölgede inceleme yaparak köpeğin birileri tarafından aşağı atılma ihtimalini araştırdı.

Çatıda mahsur kalan köpek yedinci kattan atladı
Çatıda mahsur kalan köpek yedinci kattan atladı
Çatıda mahsur kalan köpek yedinci kattan atladı
Çatıda mahsur kalan köpek yedinci kattan atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin

Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi
Uçuruma yuvarlanan araçta 16 saat kurtarılmayı bekledi
Akrabalar arasındaki sulama kavgasında ölen 3 kişi toprağa verildi
Akrabalar arasındaki sulama kavgasında ölen 3 kişi toprağa verildi
Akrabalar arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Akrabalar arasında arazi sulaması nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Meral Akşener Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Özdemir Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çatıda mahsur kalan köpek yedinci kattan atladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:15:25. #1.16#

title